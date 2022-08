Air France revient à Newark après une décennie d'absence

Après 10 ans d'absence sur la ligne, Air France annonce son grand retour à Newark Liberty (EWR), avec une liaison directe quotidienne depuis son hub de Paris-Charles de Gaulle à compter du 12 décembre 2022.



Ces vols seront opérés par des Boeing 777-200ER configurés avec 280 sièges (40 en cabine Business, 24 en Premium Economy et 216 en Economy).



En revenant desservir le deuxième plus important aéroport international de New York, la compagnie française assurera des vols en propre un total de 13 destinations aux États-Unis (Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York JFK, Newark, San Francisco, Seattle et Washington D.C.).



Cette nouvelle desserte s'ajoutera par ailleurs au nouveau cadencement des vols entre Paris et New York JFK.



L'aéroport de Newark est aujourd'hui relié quotidiennement à Paris par la compagnie américaine United Airlines (depuis CDG) et par La Compagnie (depuis Orly).



(Photo © Air France)