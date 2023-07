Air France reviendra à Abu Dhabi pour la prochaine saison hiver

Air France annonce qu'elle proposera une nouvelle liaison reliant son hub de Roissy-Charles de Gaulle et Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.



La desserte sera assurée quotidiennement en Airbus A350-900 d'une capacité de 324 sièges (34 en cabine Business, 24 en Premium Economy et 266 en Economy). La ligne sera inaugurée le 29 octobre prochain, au démarrage de la prochaine saison hiver même si la compagnie française indique que le programme de vols est susceptible d'évoluer et qu'il reste soumis à l'obtention des autorisations gouvernementales requises.



La ligne CDG-Abu Dhabi est aujourd'hui assurée quotidiennement par Etihad Airways, partenaire d'Air France, en Boeing 787-10.



Air France desservait régulièrement Abu Dhabi jusqu'en 2001, puis entre 2010 et 2012. La capitale des EAU sera ainsi la cinquième destination d'Air France au Moyen-Orient cet hiver, avec Beyrouth (Liban), Dubaï (Émirats Arabes Unis), Le Caire (Égypte) et Tel Aviv (Israël).



(Photo © Air France)