Air France recrute de nouveaux cadets

(Photo © Air France) Air France lance une nouvelle campagne de recrutement de pilotes cadets. Les candidats peuvent déposer leur candidature en ligne jusqu'au 31 juillet dans l'espace candidat du site corporate d'Air France La filière cadets est ouverte aux titulaires de l'ATPL théorique dès le baccalauréat mais aussi à des candidats sans expérience de pilotage mais ayant suivi quelques années d'études supérieures. Air France prend en charge l'intégralité de la formation.Les candidats retenus rejoindront environ 80 cadets actuellement en cours de formation au sein de la compagnie. Celle-ci a en effet rouvert le cursus en septembre 2022, après l'avoir suspendu durant la pandémie.Les élèves pilotes pourront ensuite prendre les commandes des Airbus A220 et A320 d'Air France ou des Boeing 737 et des futurs A320neo de Transavia en tant qu'officiers pilotes de ligne.Air France souligne qu'elle prévoit de recruter entre 450 et 500 pilotes en 2023.(Photo © Air France)