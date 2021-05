Air France réalise son premier vol long-courrier avec du carburant durable produit en France

Air France a réalisé son premier vol long-courrier partiellement (à 16%) alimenté par du carburant durable d'aviation (SAF) produit en France.



Ce vol a été réalisé en A350 et a relié Paris à Montréal. Le carburant était fourni par Total. Il a été produit à partir d'huiles de cuisson usagées grâce à sa bioraffinerie de La Mède et son usine d'Oudalle, qui avaient lancé leur production de SAF en avril.



Cet événement s'inscrit dans la volonté du gouvernement et des acteurs de l'aéronautique français de créer une filière SAF française.



Un appel à manifestation d'intérêt avait été lancé en janvier 2020 dans ce sens, pour identifier les projets d'investissement et définir les mesures d'accompagnement et d'incitation.



(Photo © Total)