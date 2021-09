Air France prendra une décision en 2023 sur le remplacement de ses Airbus A320

Benjamin Smith a annoncé qu'Air France prendra une décision fin 2023 concernant le remplacement de sa flotte A320/A321 et de ses A330, dans un but de rationalisation.



Cette déclaration a été faite lors de la présentation du premier Airbus A220 de la compagnie, qui remplace les A318, A319 et certains A320 officiant sur le court-courrier.



Pour les A320, la réflexion porterait principalement sur l'A320neo ou un éventuel A220 allongé - si Airbus décidait de lancer un tel programme.



En ce qui concerne les A330, le choix se fera entre l'A350-900 et le Boeing 787 et le remplacement se situe à l'horizon 2026-2028. Nicolas Bertrand, directeur de la flotte, souligne qu'Air France devra décider de si elle acquiert de nouveaux 787 pour remplacer les A330 ou de nouveaux A350 pour remplacer A330 et 787.



Ben Smith rappelle qu'Air France a toujours l'option de transférer ses Dreamliner à KLM.



(Photo © Air France)