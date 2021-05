Air France mise grandement sur son réseau Outre-mer et Caraïbes cet été

Le redémarrage des vols d'Air France concerneront aussi son réseau Outre-mer et Caraibes cet été.



La compagnie française annonce un renforcement des dessertes vers les Antilles françaises (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint Martin), La Réunion, la Guyane, la Polynésie française, la République dominicaine (Saint-Domingue et Punta Cana) et la Riviera Maya au Mexique (Cancún).



Au total, Air France assurera jusqu'à 98 vols vers ces destinations durant la saison été 2021, des dessertes assurées depuis Paris-Orly ou Paris-Charles de Gaulle en Boeing 777 ou en Airbus A330.



Pour rappel, la levée des motifs impérieux pour la plupart de ces destinations est annoncée pour le 9 juin prochain, date de la mise en place d'une classification par couleurs des pays en fonction de leur situation sanitaire.



(Photo © Air France)