Air France-KLM s'adosse à l'initiative SBTi pour sa transition écologique

Air France-KLM a décidé de soumettre ses objectifs environnementaux à la validation de l'organisme indépendant SBTi (Science-based Targets) au premier semestre 2022.



SBTi est un organisme fondé par le Carbon Disclosure Project, le Pacte mondial des Nations unies et le Fonds mondial pour la nature (WWF), qui évalue les objectifs de réduction des émissions de CO2 des entreprises et vérifie qu'ils sont compatibles avec l'Accord de Paris.



Pour Air France-KLM, il s'agit d'une étape supplémentaire vers l'objectif de 0 émission nette en 2050. Le groupe s'est également engagé à établir des objectifs supplémentaires de réduction à horizon 2035.



Son programme de réduction s'appuie notamment sur le renouvellement de la flotte, l'utilisation et le soutien au développement des carburants durables d'aviation et l'optimisation des opérations.