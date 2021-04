Air France-KLM réussit son augmentation de capital

Air France-KLM a clôturé avec succès son augmentation de capital, pour un montant d'environ 1,036 milliard d'euros. La demande ayant été très forte, le groupe a pu exercer l'intégralité de la clause d'extension. Il a ainsi émis 213 999 999 nouvelles actions à 4,84 euros, soit 50% du capital existant.



Les fonds seront utilisés pour renforcer les fonds propres d'Air France et financer ses besoins généraux.



Dans le cadre du délai de priorité, 75% de l'augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires existants du groupe, dont 57% par l'Etat français et 11% par China Eastern Airlines.



La participation de l'Etat atteint désormais 28,6% (pour des droits de vote équivalents) et celle de China Eastern 9,6%.