Air France-KLM renouvelle le mandat de Benjamin Smith et nomme Marjan Rintel à la tête de KLM

Le groupe Air France-KLM a pris deux décisions majeures pour sa gouvernance. Tout d'abord, le conseil d'administration a décidé du renouvellement anticipé du mandat de Benjamin Smith en tant que directeur général (au bout de trois ans et demi). D'une durée de cinq ans, il court désormais jusqu'en mai 2027.



Par ailleurs, le conseil de surveillance a proposé la nomination de Marjan Rintel en tant que directrice générale de KLM, proposition qui a été approuvée par le conseil d'administration du groupe et a été présentée au Works Council de KLM.



Marjan Rintel devrait prendre ses fonctions dès le 1er juillet 2022. Elle est actuellement directrice générale de NS. Mais avant de rejoindre les équipes de l'opérateur ferroviaire néerlandais en 2014, elle avait travaillé pour KLM et pour le groupe à différents opérationnels et commerciaux (notamment directrice marketing stratégique pour Air France-KLM).



Marjan Rintel remplacera Pieter Elbers, dont le mandat actuel devait expirer fin avril 2023. En janvier, le groupe avait annoncé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Les relations sont en effet tendues entre lui et Benjamin Smith, dont la vision diverge sur l'intégration de KLM au sein du groupe.



(Photo © Air France-KLM)