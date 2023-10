Air France-KLM renforce son partenariat avec GOL

Air France-KLM et GOL Linhas Aéreas Inteligentes ont signé un accord qui prolonge de dix ans leur partenariat. Initié en 2014 pour cinq ans, il avait été renouvelé en 2019.



Cet accord le renforce également en prévoyant une exclusivité réciproque sur les flux de trafic entre l'Europe et le Brésil.



Cela devrait se traduire par de meilleures opportunités de correspondances - le réseau couvre plus de 80 destinations européennes, 45 destinations au Brésil et bientôt de nouvelles destinations en Amérique Latine - et une expérience client améliorée.



Un renforcement de la coopération en matière de maintenance aéronautique est également au programme, GOL confiant le support de ses moteurs CFM56 et LEAP à AFI KLM E&M.



(Photo © GOL)