Air France-KLM parvient à publier un résultat d'exploitation positif au 3e trimestre

Air France-KLM a connu une « belle saison été », selon les mots de son directeur général Ben Smith. En effet, le groupe a réussi à publier un résultat d'exploitation positif sur le troisième trimestre, notamment grâce à la reprise des voyages loisirs (liée à la réduction des restrictions de voyage dans le monde) et à la bonne santé du fret.



Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 4,567 milliards d'euros, en hausse de 80,9% par rapport à 2020 sous l'effet de l'augmentation de l'activité. Le résultat d'exploitation s'améliore quant à lui de plus d'un milliard d'euros par rapport au troisième trimestre 2020 pour repasser enfin dans le positif et afficher un bénéfice de 132 millions d'euros, notamment grâce au succès de Transavia.



Le redressement a notamment concerné l'activité réseaux, qui est quasiment à l'équilibre (-13 millions d'euros de résultat d'exploitation). Les capacités ont augmenté de 63,7% par rapport à l'année dernière mais restent à 66% des niveaux de 2019. Les recettes unitaires ont toutefois diminué partout pour l'activité passage, excepté sur l'Afrique de l'Ouest et centrale, où les yields ont été supérieurs à ceux de 2019.



Le fret a continué à enregistrer de bonnes performances, même si toutes les soutes n'ont pas pu être remplies sur les destinations loisir. Les capacités ont beau avoir augmenté de 20,3%, le trafic n'a crû que de 8,9% mais cet écart a été comblé par la hausse des yields et la recette unitaire a progressé. La hausse de la demande devrait se poursuivre au quatrième trimestre, traditionnellement fort pour le secteur cargo, grâce à l'essor du commerce mondial et les difficultés du fret maritime.



Enfin, l'activité maintenance a enregistré un chiffre d'affaires de 703 millions d'euros, en hausse de 14,2%, et parvient à un résultat d'exploitation positif de 129 millions d'euros. L'activité externe a stagné (notamment en raison des politiques de green time) mais l'activité interne a augmenté avec la reprise des opérations du groupe.



