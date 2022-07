Air France-KLM finalise l'acquisition de 200 LEAP pour équiper ses futurs Airbus A320neo

CFM International a annoncé qu'Air France-KLM avait finalisé l'acquisition de 200 LEAP-1A pour équiper la centaine d'A320neo et A321neo qu'il a commandée auprès d'Airbus à la fin de l'année dernière.



Des négociations exclusives avaient été entamées en avril dernier entre le groupe et le motoriste.



« Nous sommes honorés de renforcer notre partenariat avec l'un des plus grands acteurs du secteur et de faire partie intégrante de la stratégie de développement durable d'Air France-KLM. La confiance renouvelée d'Air-France-KLM est une reconnaissance importante des performances du moteur LEAP en termes de durabilité et d'efficacité énergétique », a commenté Gaël Méheust, PDG de CFM International. Air France-KLM est en effet un client de longue date du motoriste franco-américain puisque les CFM56 équipent les Boeing 737 actuellement exploités par KLM et Transavia, ainsi que les appareils de la famille A320 d'Air France.



La commande d'Air France-KLM pour cent appareils de la famille A320neo est assortie de droits d'achat sur une soixantaine d'appareils supplémentaires. Ils ont vocation à renouveler les flottes de KLM et Transavia Pays-Bas, et de renouveler et de faire croître celle de Transavia France.



(Image © Airbus)