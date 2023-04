Air France-KLM et Air France ont intégralement remboursé les aides de l'Etat français

Air France-KLM a de nouveau les coudées franches. Le groupe a annoncé qu'il avait intégralement remboursé le solde des obligations hybrides perpétuelles détenues par l'Etat français (300 millions d'euros) et 107 millions d'euros de compensation. Ces remboursements ont été financés par le biais d'une nouvelle émission d'obligations hybrides perpétuelles auprès de l'Etat français, non soumises à des contraintes.



« Cette transaction permet au groupe de sortir totalement de l'aide d'État à la recapitalisation octroyée lors de la crise du Covid-19 et des contraintes associées à cette aide », indique le groupe dans un communiqué.



Ces contraintes consistaient notamment en l'interdiction de verser des dividendes et de prendre une participation supérieure à 10 % dans un autre groupe.



« Je suis heureux que nous ayons désormais intégralement remboursé les aides d'État et que nous soyons libérés des contraintes qui leur étaient associées. [...] Je suis convaincu que nous serons en mesure de poursuivre le redressement que nous avons initié grâce à notre transformation qui se poursuit et qui a été accélérée », a commenté Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM.



