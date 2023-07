Air France-KLM envisage un autre accord avec Apollo

Air France-KLM est entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management au sujet d'un financement de 1,5 milliard d'euros au capital d'une filiale opérationnelle dédiée d'Air France-KLM.



Cette filiale détiendra la marque du programme de fidélité Flying Blue et la majorité des contrats avec les partenaires. Elle deviendra le seul émetteur de miles pour les compagnies aériennes et les partenaires.



Ces discussions interviennent après que le groupe a déjà conclu un accord avec le fonds américain concernant un financement de 500 millions d'euros dans une filiale opérationnelle d'Air France qui détiendra un ensemble de composants dédiés aux activités d'ingénierie et de maintenance d'Air France.



Les deux transactions doivent participer à la restauration des fonds propres du groupe.



(Photo © KLM)