Air France-KLM assure son approvisionnement en SAF

Alors que le carburant durable d'aviation (SAF) se pose comme le premier moyen de réduire les émissions de CO2 à la disposition des compagnies aériennes mais que la filière de production est encore loin d'être en place, Air France-KLM travaille à assurer ses approvisionnements. Le groupe a signé deux accords avec Neste et DG Fuels pour la fourniture de 1,6 million de tonnes de SAF.



Les livraisons devraient débuter en 2023 et se poursuivre jusqu'en 2036. L'accord avec Neste porte sur la fourniture d'un million de tonnes entre 2023 et 2030 ; celui avec DG Fuels sur 600 000 tonnes livrables entre 2027 et 2036. Des discussions sont en cours avec d'autres fournisseurs pour diversifier l'approvisionnement.



Ces deux premiers accords permettent au groupe d'avancer vers son objectif d'incorporer 10 % de SAF dans ses opérations d'ici à 2030. Ils représentent environ 3 % de ses besoins, souligne Air France-KLM.



A ses yeux, ils représentent également un soutien au développement de la filière de production, qui n'en est encore qu'à ses débuts. Le groupe rappelle que la production de SAF en 2021 représentait 0,01 % de la consommation mondiale de kérosène.



