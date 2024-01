Le groupe Air France-KLM a confirmé sa méga-commande d'Airbus A350 au mois de décembre. Les compagnies Air France et KLM se partageront finalement 33 A350-900 et 11 A350-1000 pour le renouvellement de leurs flottes d'avions long-courriers.



Le groupe franco-néerlandais avait déjà contractualisé 6 A350-900 en juillet dernier. Ces livraisons sont programmées entre 2026 et 2030.



Air France-KLM dispose par ailleurs de droits d'achat pour une quarantaine d'Airbus A350 supplémentaires. Cette commande est évolutive et permettra au groupe de disposer d'une certaine flexibilité pour attribuer les appareils à ses différentes compagnies.



Air France deviendra ainsi l'un des principaux exploitant de la nouvelle famille d'avions long-courriers d'Airbus dans les prochaines années. La compagnie aérienne française aligne aujourd'hui 27 A350-900 et attend encore 14 appareils du même type issus de ses premières commandes, ainsi que 4 A350F.



Air France-KLM avait tranché pour la famille A350 en septembre dernier afin de poursuivre le renouvellement et la rationalisation de sa flotte long-courrier. Ces nouveaux appareils viendront d'abord remplacer les 26 Airbus A330 volants actuellement sous les couleurs d'Air France (15 A330-200) et de KLM (6 A330-200 et 5 A330-300), mais aussi les 15 Boeing 777-200ER de la compagnie aérienne néerlandaise.



Une très grande partie des 777-300ER du groupe seront également remplacés par des A350 dans un second temps.



