Air France-KLM a commencé à rembourser son PGE

Le groupe Air France-KLM annonce avoir trouvé un accord avec le syndicat des 9 banques qui a participé à l'attribution de son prêt garanti par l'État français (PGE) pour rembourser 500 millions d'euros sur les 4 milliards d'euros contractés l'année dernière.



Ce remboursement partiel a été finalisé le 10 décembre et intervient suivant les « premiers signes de reprise du trafic aérien mondial, combinés à un meilleur accès aux marchés de capitaux ».



Air France-KLM a également négocié une modification du profil de remboursement avec 3 nouvelles échéances (800 millions d'euros en mai 2023 et 1,35 milliard d'euros en mai 2024 puis en mai 2025).



Le groupe franco-néerlandais rappelle également avoir entamé des discussions pour renforcer son bilan, une levée de fonds qui devrait « inclure l'émission d'instruments de fonds propres et de quasi-fonds propres, en fonction des conditions de marché. »



(Photo © Air France-KLM)