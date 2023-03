Air France Industries se dote d'un nouveau simulateur FFS pour les E-3F AWACS rénovés de l'armée de l'Air

Le nouveau simulateur FFS accompagnera le chantier de modernisation des postes de pilotage des quatre avions AWACS (Airborne Warning and Control System) de l'armée de l'Air et de l'Espace.



Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a signé un contrat majeur avec Exail (anciennement ECA Group) pour la fourniture d'un simulateur de vol FFS pour les E-3F AWACS modernisés de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE). Ce Full Flight Simulator permettra de former et d'entraîner les équipages des avions SDCA français sur le sol français.



La division MRO du groupe Air France-KLM précise que l'acquisition de ce simulateur s'insère dans le cadre du marché, notifié par la Direction générale de l'armement (DGA) à AFI KLM E&M, portant sur la rénovation du cockpit des E-3F de l'AAE. La qualification du simulateur par la DGA est prévue pour fin 2025 en conjonction avec le chantier de rénovation du cockpit.



« Les équipes d'AFI KLM E&M prennent soin des AWACS depuis plus de 30 ans avec passion et sans jamais perdre de vue l'exigence opérationnelle d'un tel avion. La rénovation cockpit est un enjeu stratégique pour notre client, avec Exail, nous mettrons notre expertise au service des pilotes de l'Armée de l'air, de la formation aux opérations » a déclaré Anne Brachet, EVP d'AFI KLM E&M.



« Nous tenons à remercier la DGA et AFI KLM E&M d'avoir choisi notre savoir-faire et expérience unique de plus de vingt-cinq ans dans le domaine de la simulation. En remportant ce contrat, les équipes d'Exail Lannion s'assurent d'une activité soutenue sur les trois prochaines années. Nous sommes fiers d'apporter notre soutien à l'Armée de l'air française au travers de ce nouveau simulateur de pointe » a ajouté Dominique Giannoni, le directeur général d'Exail.



Pour rappel, les quatre E-3F de l'armée de l'Air et de l'Espace vont voir leur poste de pilotage profondément modernisé, avec une planche de bord comprenant notamment cinq écrans digitaux pour la visualisation des paramètres de vol, la gestion des données de navigation, mais également pour les données des moteurs. AFI KLM E&M assurera la maîtrise d'oeuvre de la modification, le STC étant quant à lui fourni par Boeing.



(Photo © AFI KLM E&M)