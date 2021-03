Air France et le Groupe ADP élargissent le test du AOKpass

Depuis le 15 mars, Air France et le Groupe ADP testent la solution ICC AOKpass sur les vols de Paris CDG vers Los Angeles et San Francisco. Les essais vont durer quatre semaines et seront réalisés avec des passagers volontaires.



L'application développée par MedAire/International SOS permet de numériser ses résultats de tests pour le SARS-CoV-2, réalisés dans un laboratoire partenaire, facilitant leur présentation au moment du voyage et fluidifiant le parcours aéroport.



Ceci sera d'autant plus le cas que les passagers volontaires bénéficieront d'un parcours dédié avec accès prioritaire à l'embarquement et au passage aux frontières à Paris.



Le recours à l'application est également proposé sur les vols vers Pointe-à-Pitre et Fort-de-France (toujours au départ de CDG) depuis le 11 mars.