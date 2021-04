Air France et China Eastern Airlines renforcent leur partenariat

China Eastern Airlines ayant prévu de participer à l'augmentation de capital d'Air France-KLM, la compagnie chinoise et Air France vont renforcer leur partenariat.



La collaboration sera ainsi étendue à d'autres domaines, comme le service au sol, le catering ou la maintenance.



Par ailleurs, la coentreprise entre les deux groupes sera étendue, lorsque les conditions le permettront, aux liaisons Paris-Pékin et Amsterdam-Pékin.



Cette coentreprise avait été créée en 2012 avec Air France et avait intégré KLM en 2016. China Eastern est actionnaire du groupe depuis 2017.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)