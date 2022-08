Air Europa se fournit chez AerCap en Boeing 787 et 737-8

Air Europa a conclu des accords avec AerCap portant sur l'acquisition de cinq Boeing 787-9 et dix 737-8. Les livraisons doivent intervenir entre 2024 et 2026.



Ces contrats de leasing à long terme lui permettront d'unifier sa flotte autour d'appareils de nouvelle génération qui réduiront ses coûts et l'aideront à atteindre ses objectifs environnementaux.



Air Europa deviendra alors la première compagnie espagnole à exploiter le 737 MAX - elle avait déjà été la première à mettre le Dreamliner en service en Espagne.



A la sortie de son plan de transformation, Air Europa a déjà commencé à planifier son expansion en avril, en organisant l'ajout de cinq Boeing 787 et six 737-800 à ses opérations dès cette année (quatre 787 loués à Norse Atlantic Airways et cinq 737 ont été mis en service en juin et juillet).



(Photo © Air Europa)