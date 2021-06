Air Do et Solaseed Air veulent fusionner

Air Do et Solaseed Air ont conclu un accord préliminaire prévoyant leur fusion au sein d'une holding commune, qui doit être opérationnelle à partir d'octobre 2022.



Les deux compagnies ont indiqué avoir beaucoup souffert de la crise sanitaire et estiment qu'il leur faudra beaucoup de temps pour retrouver leur chiffre d'affaires d'avant-crise. Par ailleurs, elles anticipent une évolution importante des modes de travail, le télétravail et le recours accru aux outils numériques devant perdurer, et vont donc devoir adapter leur développement commercial en conséquence.



Elles ont donc décidé de mettre leurs ressources en commun pour consolider leurs fondations, dégager des synergies (notamment dans les ressources humaines, la digitalisation, les installations) et unir leurs forces dans le marketing.



En revanche, elles ne comptent pas renoncer à leur identité : chacune conservera son ancrage territorial, son certificat de transporteur et sa marque.



Air Do exploite actuellement quatre 767-300 et huit 737-700 tandis que Solaseed Air compte quatorze 737-800 dans sa flotte.



(Photo © Air Do)