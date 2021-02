Air Côte d'Ivoire reçoit son 1er Airbus A320neo

Air Côte d'Ivoire a pris livraison de son premier A320neo (MSN 10197) devenant le premier opérateur de cet appareil en Afrique de l'Ouest. Propulsé par les moteurs LEAP-1A de CFM International, l'avion est aménagé en configuration biclasse, avec 16 sièges en classe affaires et 132 sièges en classe économique.



En optant pour ce nouvel avion, le transporteur escompte une réduction de 20% de sa facture de carburant. Il en est de même des coûts d'exploitation qui devraient baisser de 14%.



« Ces performances économiques, conjuguées aux effets du plan de compétitivité de la compagnie devraient contribuer à améliorer ses résultats opérationnels pour atteindre la rentabilité en 2022 et préparer son entrée sur le long courrier », estime la compagnie.



Sa flotte active compte actuellement cinq Airbus (trois A319 et deux A320) et quatre Dash8-400 tandis que son carnet de commandes comprend deux A319neo. Rappelons qu'en Afrique, Air Seychelles et Egyptair sont les deux autres opérateurs de l'A320neo avec respectivement deux et huit unités.



(Photo © Airbus)