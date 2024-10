[MRO Europe] Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), la division MRO du groupe Air France KLM, vient de prolonger un accord de support équipements complet avec Air Corsica.



Ce contrat vient remplacer un contrat signé en 2013 et vise à améliorer la performance et l'efficacité opérationnelle de la flotte de monocouloirs Airbus de la compagnie aérienne corse.



Le nouvel accord est valable jusqu'au 31 décembre 2035.



Pour rappel, Air Corsica aligne 4 A320neo et 2 A320.



(Photo © Airbus)