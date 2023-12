Air Corsica prend deux ATR 72-600 supplémentaires

ATR et Air Corsica ont confirmé une commande ferme portant sur deux ATR 72-600 initiée lors de la dernière édition du Salon du Bourget en juin.



Ces deux nouveaux appareils régionaux permettront à la compagnie aérienne corse de finir d'harmoniser sa flotte d'ATR en remplaçant ses appareils de la série -500.

Les livraisons des deux appareils sont prévues pour la première moitié de 2024.



Ils seront tous motorisés par des PW127XT de Pratt & Whitney Canada, la dernière évolution du PW127 lancée en novembre 2021. Air Corsica avait d'ailleurs été l'opérateur de lancement de ce moteur un an plus tard.



« Cette commande marque un tournant important pour Air Corsica, fermement engagée à placer la connectivité notamment régionale, le développement durable et la satisfaction des voyageurs corses au coeur de ses préoccupations. Notre flotte harmonisée autour de l'ATR 72-600 va nous permettre de continuer à contribuer activement au dynamisme de notre île en offrant à nos clients un moyen de transport à la fois rapide, fiable, économique et responsable » a annoncé Marie-Hélène Casanova-Servas, Présidente du Conseil de surveillance d'Air Corsica.



(Photo © ATR)