Air Corsica acquiert deux Airbus A320neo supplémentaires

Le conseil de surveillance d'Air Corsica a approuvé une nouvelle phase du renouvellement de la flotte de la compagnie : elle va ainsi acquérir deux Airbus A320neo supplémentaires.



Acquis neufs en leasing, ces appareils seront livrés fin 2023 et début 2024. Ils remplaceront deux A320ceo.



Ils seront loués pour une durée de douze ans et porteront à quatre le nombre d'A320neo présents dans la flotte.



« Notre objectif est de parvenir à une flotte renouvelée à 80% dès la fin de l'hiver 2023/2024. L'arrivée prochaine de ces deux A320neo, en complément de ceux réceptionnés en 2019, ainsi que la livraison imminente des ATR72-600 témoignent de la dynamique environnementale forte qui anime quotidiennement l'entreprise et ses équipes » commente Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance d'Air Corsica.



Cinq ATR 72-600 équipés de la dernière version du PW127 (XT) de Pratt & Whitney doivent en effet intégrer la flotte entre novembre 2022 et février 2023.



(Photo © Air Corsica)