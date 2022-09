Air China et Rolls-Royce vont établir une coentreprise de maintenance à Pékin

Rolls-Royce et Air China ont créé une coentreprise détenue à 50-50 par les deux partenaires afin d'établir un site de maintenance à Pékin. Baptisée BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited), elle fournira des services de soutien sur les Trent 700, Trent XWB-84 et Trent 1000.



Air China exploite les trois types de moteurs grâce à ses flottes d'Airbus A330, A350 et Boeing 787.



BAESL devrait à terme pouvoir assurer 250 visites en atelier par an, ce qui est attendu vers le milieu des années 2030. Elle fournira ses services non seulement à Air China mais également à des compagnies tierces.



Rolls-Royce peut ainsi mettre en oeuvre ses projets de renforcement en Chine et affirme que l'ajout de capacités de maintenance dans la région va de pair avec la croissance à venir.



(Photo © Rolls-Royce)