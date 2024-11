Air China et COMAC ont signé un accord-cadre qui fera d'Air China la première compagnie au monde à exploiter le C929. Les travaux préliminaires de conception sont en cours pour cet appareil qui doit devenir le premier gros-porteur produit en Chine. COMAC vise une capacité de 280 places et un rayon d'action de 12 000 km.



Sans surprise, Air China est déjà une cliente de l'industriel chinois. Elle exploite actuellement deux exemplaires de C919 et 31 du C909 (ex-ARJ-21). COMAC souligne que ses C919 ont déjà réalisé 389 heures de vol en 174 cycles et transporté 23 800 passagers. Les C909 ont quant à eux engrangé 81 000 heures de vol en 46 000 cycles et transporté plus de 3 millions de passagers.



(Photo © COMAC)