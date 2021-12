Air Caraïbes met son 3e Airbus A350-1000 en service

Air Caraïbes a annoncé qu'elle avait mis son troisième A350-1000 en service le 28 décembre sur la liaison entre Paris et Fort-de-France. Il est immatriculé F-HSIS.



L'appareil lui avait été remis par Airbus et Air Lease le 14 décembre - en même temps que le premier A350-1000 de french bee. Sa livraison avait été repoussée de l'été 2021 à la fin d'année en raison de la crise sanitaire et économique.



Son arrivée est toutefois le signe de la confiance du groupe Dubreuil Aéro dans le marché et ses compagnies aériennes. Après leur avoir octroyé une augmentation de capital, il ne renonce pas à la modernisation de la flotte et l'augmentation des capacités, en vue de la reprise du marché.



« Nous sommes des gens optimistes, combattifs et plutôt confiants sur le redémarrage de l'activité », avait déclaré Marc Rochet, le directeur général d'Air Caraïbes, à l'occasion de la livraison de l'appareil. Le groupe Dubreuil Aéro vise désormais le retour à l'équilibre en 2022.



Air Caraïbes y travaillera avec une flotte de quatorze appareils : trois A350-1000, trois A350-900, deux A330-300, un A330-200 et trois ATR 72-600. En effet, il n'est plus prévu que les A330 sortent de flotte tout de suite - Air Caraïbes a notamment obtenu des conditions financières avantageuses de son lessor pour l'A330-300 F-ORLY qui devait quitter la flotte en 2022 et restera plus longtemps.



(Photo © Samael Gustan pour Air Caraïbes)