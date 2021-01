Air Canada réduit encore ses capacités

Les nouvelles exigences et restrictions imposées par le Canada sur les voyages contraignent Air Canada à s'adapter de nouveau. La compagnie a annoncé une réduction supplémentaire de 25% de ses capacités au premier trimestre. Celles-ci seront ainsi à 20% de leur niveau de 2019.



Elle estime que cela provoquera une nouvelle compression de ses effectifs de 1 900 personnes - dont plus de 200 chez les transporteurs Air Canada Express.



A ce jour, plus de 20 000 collaborateurs du groupe ont été mis en disponibilité ou mis à pied.



« Depuis la mise en oeuvre par les gouvernements fédéral et provinciaux de ces restrictions de voyage renforcées et d'autres mesures, en plus de l'obligation de quarantaine en vigueur, nous avons constaté les répercussions immédiates sur les réservations à brève échéance et pris la décision difficile, mais nécessaire, de rajuster de nouveau notre horaire et de rationaliser nos liaisons transfrontalières, antillaises et intérieures », explique Lucie Guillemette, vice-présidente générale et directrice commerciale d'Air Canada.



(Photo © Air Canada)