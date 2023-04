Air Canada opte pour la solution DPO d'Airbus Services pour ses A320 et A330

Airbus a remporté un contrat avec Air Canada pour intégrer sa solution DPO (Descent Profile Optimisation) à bord des flottes d'A320 et d'A330 de la compagnie aérienne canadienne.



Les FMS de 48 appareils de la famille A320 et 18 appareils A330-300 vont ainsi être mis à jour pour optimiser leur trajectoire en phase de descente (en limitant les phases de palier), générant ainsi des économies de carburant et réduisant les émissions de C02 induites.



Selon Airbus, la solution DPO va ainsi permettre à Air Canada d'économiser environ 70 tonnes de carburant par avion et par an sur sa flotte d'A320 (220 tonnes éq C02), et environ 110 tonnes par avion et par an sur sa flotte d'A330 (340 tonnes éq C02). L'avionneur européen précise aussi que cette fonctionnalité maximise aussi le temps passé à un niveau de croisière efficace, avec un « top of descent » défini au plus tard durant le vol.



La solution DPO est disponible sur la famille A320 (sauf sur A319CJ et A320LIP) et la famille A330.



Air Canada opère aujourd'hui avec une flotte de plus de 125 appareils Airbus, dont 78 appareils de la famille A320, 16 A330-300 ainsi que 31 A220-300. La compagnie canadienne est également cliente de l'A321XLR, avec une trentaine d'exemplaires attendus à partir de 2025-2026 dont 10 en commande directe auprès de l'avionneur.



(Photo © Air Canada)