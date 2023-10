Air Canada modernise les cabines de sa flotte de monocouloirs A320

Air Canada s'est lancé dans un vaste chantier de modernisation des cabines de sa flotte de monocouloirs de la famille Airbus A320. Un premier A321 modifié a ainsi été remis en service le 21 octobre.



L'appareil dispose de compartiments à bagage plus volumineux de type Airspace XL d'Airbus, de nouveaux sièges (en classe affaires et en classe économique), d'un nouveau système d'éclairage à LED, d'un nouveau système IFE compatible avec la technologie Bluetooth pour l'audio, de deux caméras extérieures en HD (en position arrière et ventrale), de ports d'alimentation (prise électrique et port USB A et C) et d'une connectivité satellitaire à haut débit en Wi-Fi proposée gratuitement (sponsorisée par Bell).



Les 14 Airbus A321 restants et les huit A320 de la compagnie canadienne seront progressivement réaménagés à partir de cet automne, et ce, jusqu'à la fin de 2025.



La compagnie canadienne a précisé que ce retrofit cabine permettait aussi de réduire la masse totale de l'A321 de près de 240 kg. Elle a également ajouté que cette modernisation des cabines de sa flotte de monocouloirs A320 permettra d'hamoniser l'expérience de ses passagers face à ses A220 et de ses 737 MAX.



(Photo © Air Canada)