Air Canada a conclu un accord avec BOC Avaition, concernant l'introduction de huit Boeing 737-8 neufs à sa flotte. Les appareils seront tous livrés en 2024 et entreront en service en 2025, après avoir subi quelques modifications. Ils seront initialement configurés avec une seule classe économique mais seront réaménagés ultérieurement pour accueillir une configuration biclasse. Ils confèreront une plus grande flexibilité et des plus grandes capacités à la flotte de la compagnie. Air Canada exploite déjà 41 exemplaires de l'appareil.



(Photo © Air Canada)