Air Canada formera ses futurs techniciens de maintenance auprès de CAE

Air Canada et CAE ont signé un accord de partenariat exclusif portant sur la formation des futurs techniciens de maintenance de la compagnie aérienne. L'accord a une validité de cinq ans.



CAE indique qu'elle sera donc en charge d'élaborer, gérer et dispenser toutes les formations à la maintenance et à l'ingénierie d'Air Canada, y compris les formations approuvées par les organismes de réglementation.



Elle mettra notamment à la disposition des apprentis des environnements virtuels d'appareils sur 360° et de nouvelles solutions numériques.



« Cet accord de formation entre deux entreprises canadiennes, le premier en son genre, offrira une expérience de formation fidèle aux plateformes d'aéronefs, avec un haut niveau d'enseignement, de service, de didacticiels et de technologie », a résumé Nick Leontidis, directeur Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE.



(Photo © Air Canada)