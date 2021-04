Air Canada et Transat renoncent à fusionner

Air Canada et le groupe Transat ont annoncé qu'ils renonçaient à leur projet de rapprochement, qui prévoyait l'acquisition de Transat par Air Canada.



Le groupe Air Canada estime avoir proposé des mesures correctives « allant bien au-delà des efforts commercialement raisonnables exigés » par l'accord préliminaire et par la Commission européenne dans les précédents dossiers examinés.



« Toutefois, à la suite de récents pourparlers, il est devenu évident que la CE n'approuvera pas l'acquisition selon l'ensemble de mesures correctives actuellement offert », annonce Air Canada. Or le groupe ne souhaite pas proposer davantage de concessions, estimant qu'elles lui coûteraient trop cher et compromettraient sa capacité à faire face à la concurrence et à se redresser de la crise. Le groupe se concentrera donc désormais sur le rétablissement de ses activités.



L'accord d'acquisition, conclu en juin 2019 puis révisé deux fois, valorisait Transat à 190 millions de dollars canadiens (contre 720 millions initialement) et avait été approuvé par Transat et Transports Canada. Sa résiliation entraînera 12,5 millions de dollars de frais pour Air Canada.



(Photo © Air Canada)