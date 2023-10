Air Canada continuera avec le GEnx-1B pour ses nouveaux Boeing 787

Air Canada vient de commander 40 moteurs GEnx-1B (dont quatre spares) à GE Aerospace pour propulser ses futurs Boeing 787-10. Le contrat comprend également 24 moteurs supplémentaires en option.



La compagnie canadienne avait annoncé un accord avec Boeing le 25 septembre dernier qui portait sur l'acquisition de dix-huit 787-10, avec des options sur une douzaine d'exemplaires supplémentaires. Ils seront livrés entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2027.



Air Canada aligne déjà 38 Boeing 787-8/-9 dans sa flotte, tous motorisés par des GEnx.



GE Aerospace rappelle pour sa part que les GEnx totalisent plus de 50 millions d'heures de vol depuis sa mise en service en 2011, ce qui en fait la famille de moteurs à forte poussée la plus vendue de l'histoire de GE, avec près de 3 000 exemplaires en service et en carnet, en incluant les moteurs de rechange.



(Photo © Air Canada)