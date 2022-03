Air Canada acquiert 26 Airbus A321XLR

Air Canada se convertit à son tour à l'A321XLR. La compagnie canadienne a annoncé qu'elle allait intégrer 26 de ses A321neo à rayon d'action accru.



Quinze appareils seront acquis en leasing auprès d'Air Lease, cinq auprès d'AerCap et les six derniers seront acquis directement auprès d'Airbus. Les livraisons doivent se dérouler entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2027 (ceux d'Air Lease devant être livrés en 2024 et 2025). Air Canada a également assuré des options sur quatorze appareils supplémentaires auprès de l'avionneur européen pour des livraisons entre 2027 et 2030.



Elle a décidé de les aménager en configuration biclasse de 182 places, dont 14 en classe « Signature » (avec des fauteuils convertibles en lits) et 168 en classe économique.



La compagnie a choisi l'A321XLR pour sa capacité à desservir l'ensemble des marchés nord-américains, voire certaines liaisons transatlantiques, avec l'approbation de Transports Canada. Ils contribueront à la fois à la modernisation de sa flotte en permettant le départ d'appareils plus anciens et moins efficaces et sa croissance.



« Cette commande montre qu'Air Canada se relève avec vigueur de la pandémie. Nous sommes en position idéale pour croître, être compétitive et prospérer dans un secteur du transport aérien différent », commente Michael Rousseau, PDG d'Air Canada.



(Photo © Airbus)