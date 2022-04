Air Cairo, nouvelle compagnie cliente des services FHS d'Airbus

Air Cairo a signé un contrat FHS (Flight Hours Services) avec Airbus pour l'ensemble de sa flotte de monocouloirs de la famille A320.



Filiale saisonnière de la compagnie porte-drapeau égyptienne EgyptAir, Air Cairo aligne aujourd'hui 4 A320neo (LEAP-1A de CFM International) et 6 A320 (V2500 d'IAE). Elle est opératrice des monocouloirs Airbus depuis 2005.



L'accord de services sur les équipements de la compagnie comprend la mise en place de stocks de pièces sur sa base principale ainsi que sur ses escales, des services de réparation, la logistique ainsi que des services d'ingénierie. Selon l'avionneur européen, ce contrat FHS permettra a la compagnie égyptienne de minimiser ses dépenses grâce à des investissements initiaux réduits et des coûts de maintenance sécurisés. Air Cairo va également maximiser la disponibilité de ses appareils.



Les services FHS d'Airbus couvrent désormais plus de 1 200 avions commerciaux dans le monde.



(Deux Airbus A320neo d'Air Cairo stationnés à Hurghada. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)