Air Belgium reçoit son premier Airbus A330neo

Air Belgium et Airbus ont célébré la livraison du premier A330-900 de la compagnie belge. Elle en attend un second exemplaire.



Son A330neo est aménagé en configuration triclasse de 286 places, comptant trente fauteuils de classe affaires (convertibles en lits horizontaux), vingt et un de classe Premium Economy et 235 de classe économique. Tous sont équipés d'un écran donnant accès à un système de divertissement en vol et l'appareil propose une connexion WiFi.



Les deux A330neo, acquis en leasing, ont vocation à remplacer deux des trois A340-300 de la compagnie (dont un est en stockage longue durée).



Le premier sera mis en service le 15 octobre sur la liaison entre Bruxelles et l'île Maurice. Le second devrait venir le soutenir dans le déroulement du programme hiver à partir de la fin du mois de novembre.



(Photo © Airbus)