Air Belgium aura aussi des Boeing 777-300ERSF convertis par Israel Aerospace Industries

Le groupe logistique chinois Hongyuan a signé un accord avec Israel Aerospace Industries (IAI) pour 11 Boeing 777-300ERSF avec une clause optionnelle pour 9 appareils supplémentaires.



Ils sont destinés à ses filiales Air Belgium et Jiangxi Cargo Airlines où elle détient respectivement 49% et 44% des participations. Le premier appareil est attendu au troisième trimestre 2024.



Air Belgium exploite déjà deux 747-8F et un A330-200P2F pour le compte de la holding chinoise, ainsi que quatre A330-200F opérant pour CMA CGM Air Cargo. Pour sa part, Jiangxi Cargo Airlines attend son CTA pour le démarrage de ses opérations.



La division Aviation d'IAI (Bedek), prévoit d'obtenir le STC de la conversion du 777-300ER en avion tout cargo d'ici la fin de l'année pour une première livraison l'année prochaine. Le programme a été lancé et cofinancé par GECAS (désormais absorbé par AerCap). La compagnie de lancement est Kalitta Air, avec cinq exemplaires contractualisés.



(Image © IAI)