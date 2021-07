Air Belgium acquiert deux Airbus A330neo

Air Belgium a confirmé qu'elle avait conclu un accord avec Airbus portant sur l'acquisition de deux A330-900.



Les appareils seront livrés à partir de cet automne et ont vocation à remplacer deux des trois A340-300 de la compagnie (deux sont actifs, un est stocké et le quatrième est sorti de la flotte l'année dernière).



Ils seront aménagés en configuration triclasse comptant 286 places au total (contre 265 sur A340).



La première destination qui sera desservie en A330neo est l'île Maurice, à partir du 15 octobre. Le deuxième appareil entrera en service en novembre.



Un premier A330-900 (MSN 1844, produit en 2018, anciennement destiné à Rwandair), avait été aperçu à Toulouse au début du mois de juin avec ses capots moteurs peints avec le logo de la jeune compagnie aérienne belge, laissant présager d'une livraison rapide.



Pour rappel, Air Belgium a lancé ses opérations en juin 2018 et assure des vols loisirs depuis sa base de Charleroi Bruxelles-Sud. Sa flotte compte aujourd'hui 2 Airbus A340-300 actifs (ex-Finnair), ainsi que les quatre A330-200F opérés pour le compte de CMA CGM Air Cargo (ex-Qatar Airways).



(Photo © Airbus)