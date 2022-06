Air Belgium accueille Emmanuel Menu comme directeur commercial

Air Belgium annonce la nomination d'Emmanuel Menu en tant que directeur commercial, en charge des activités passagers. Il remplace Philippe Wilmart, qui a quitté ses fonctions au mois de mai.



Doté d'une carrière de plus de 25 ans dans le secteur aéronautique débutée chez Sabena en 1989, il a notamment participé à la création de Brussels Airlines, dont il a été VP Europe du Sud et de l'Est. Il a également travaillé pour Jet Airways durant plus de dix ans, puis pour Brussels Airlines.



« La longue expérience d'Emmanuel arrive à point nommé, alors que nous étendons notre réseau avec l'ouverture en septembre prochain de nouvelles lignes vers l'Afrique du Sud [...]. Le développement de notre réseau passagers est aussi appelé à évoluer vers des destinations autant loisirs que business. Nous sommes également à l'heure des mises en place d'alliances avec d'autres compagnies aériennes majeures », a commenté Niki Terzakis, le PDG d'Air Belgium.



Emmanuel Menu est également co-fondateur de GroupExpression.



(Photo © GroupExpression)