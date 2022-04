Air Austral va repartir en Inde avec ses Airbus A220

La compagnie réunionnaise Air Austral va reprendre ses vols réguliers à destination de Chennai (Inde) à compter du 6 mai prochain, à raison de deux rotations hebdomadaires assurées avec ses nouveaux Airbus A220-300.



Cette liaison aérienne, qui dépasse les 6 heures de vol, avait été suspendue en 2020 avec les restrictions sur les voyages touristiques décidés par les autorités indiennes et françaises à cause de la pandémie. Elle était notamment opérée en 737-800, une flotte entièrement remplacée par trois A220 de 132 sièges (dont 12 en classe Confort à 4 sièges de front) depuis le 12 août dernier.



En parallèle, la compagnie Air Austral renforce son programme de vols long-courrier entre La Réunion et Paris, ainsi qu'entre Mayotte et Paris, sur la période de haute saison, avec l'ajout de capacité additionnelle en période de vacances scolaire.



(Photo © Air Austral)