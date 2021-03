Air Austral prend en charge les évacuations sanitaires entre La Réunion et Paris

Avec le soutien de la direction de la sécurité de l'aviation civile Océan Indien, de l'Agence régionale de santé et du SAMU, Air Austral a obtenu les agréments techniques et réglementaires lui permettant de réaliser des vols d'évacuation sanitaire entre La Réunion et Paris.



Elle va ainsi participer aux opérations de désengorgement des services de santé à La Réunion et Mayotte. Les vols seront réalisés par ses Boeing 787-8.



Après avoir organisé le transport des quinze personnels de santé qui l'accompagneront et de 800 kg de matériel médical, un premier vol aura lieu le 4 mars et acheminera quatre personnes en civière vers la métropole.



La compagnie a dû développer des protocoles spécifiques pour l'installation des civières et du matériel médical et pour la protection des personnes présentes à bord de l'appareil (équipages, soignants, patients). Elle souligne que plus de 120 membres d'équipage se sont portés volontaires pour participer à ces opérations.



(Photo © Air Austral)