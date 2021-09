Air Austral obtient un nouveau prêt de l'Etat

Air Austral va bénéficier d'un nouveau soutien de l'Etat sous la forme d'un prêt de 20 millions d'euros.



Il sera versé par Natixis au titre du programme du fonds de développement économique et social (FDES).



Le ministre de l'Economie avait promis que l'Etat soutiendrait la compagnie en raison de son rôle vital pour La Réunion et, de fait, ce nouveau prêt vient s'ajouter à plusieurs aides et financements déjà versés.



(Photo © Airbus)