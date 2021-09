Air Astana obtient une aide

Air Astana a obtenu un prêt de 50 millions de dollars de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour ses besoins d'investissement et de fonds de roulement, a annoncé l'institution financière.



Le prêt aidera notamment la compagnie à développer son infrastructure et l'exploitation de son centre de maintenance et de formation des pilotes.



Air Astana, qui détient près de 70% des parts de marché (en termes de capacité hebdomadaire en sièges) depuis sa base de Nur-Sultan, exploite actuellement 34 appareils dont neuf A320-200, six A320neo, deux A321-200, dix A321neo, trois Boeing 767-300 et trois Embraer E190-E2. Son carnet de commandes comprend en outre trois 787-8 en commandes.



La compagnie est détenue conjointement par le fonds étatique Samruk-Kazyna et la société britannique d'aérospatiale, de défense et de sécurité BAe Systems (Warton).



(Photo © Air Astana)