Air Arabia multiplie encore les projets de nouvelles compagnies aériennes

Air Arabia souhaite lancer une nouvelle filiale au Soudan. Basée à Khartoum, Air Arabia Sudan serait créée avec le concours du groupe DAL.



Elle adopterait ainsi le modèle de sa maison-mère : une stratégie de compagnie low-cost et une flotte basée sur l'utilisation d'Airbus de la famille A320.



Pour rappel, Air Arabia vient de lancer deux projets de compagnies aériennes cette année.



La première, Fly Arna, est basée à Erevan (Arménie) et a été créée par le groupe Air Arabia et par l'Armenian National Interests Fund (ANIF). Elle a démarré ses vols commerciaux début juillet avec deux A320.



La seconde, Fly Jinnah est basée au Pakistan et est adossée au conglomérat The Lakson Group. Elle a quant à elle réceptionné son premier appareil la semaine dernière et prévoit de lancer ses premiers vols intérieurs depuis Karachi avec trois A320 dans les prochains mois.



Air Arabia dispose toujours par ailleurs de ses filiales basées au Maroc (depuis 2009), en Égypte (2010) et à Abou Dhabi (2020), cette dernière volant en partenariat avec Etihad Airways.



(Photo © Air Arabia)