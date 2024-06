La compagnie Air Antilles annonce que ses opérations redémarreront le 1er juillet prochain avec des vols entre Pointe-à-Pitre et l'île de Saint-Barthélemy (en Twin Otter).



Des liaisons entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et St-Martin (Grand Case) débuteront quant à elles le 15 juillet. Ces dernières seront assurées en ATR.



La compagnie aérienne reprise par la Collectivité de Saint-Martin (60%) et par le groupe Edeis (40%) avait obtenu son nouveau CTA en mai dernier.



Elle aligne une flotte de 4 appareils (2 ATR 72-600, 1 ATR 42-600 et 1 DHC-6-400).



(Photo © Air Antilles)