Air Algérie se lance enfin dans la modernisation de sa flotte

Le gouvernement algérien a validé le programme de renouvellement de la flotte d'Air Algérie lors d'un Conseil des ministres le 8 mai. Il porte sur quinze nouveaux appareils.



Aucun détail n'a été avancé sur les types d'avion envisagés pour l'instant, même si le remplacement des monocouloirs les plus anciens (introduits entre 2000 et 2005) semble particulièrement logique.



Air Algérie aligne actuellement 55 avions dont vingt-quatre Boeing 737-800, cinq Boeing 737-600, deux 737-700C (Convertible), huit Airbus A330-200 et quinze ATR72. Ces appareils affichent une moyenne d'âge de 14 ans.



Rappelons que ce programme de renouvellement, planifié depuis 2016 et acté en 2018, avait été suspendu en 2020 en raison de la crise sanitaire. Il s'inscrit dans le cadre de sa feuille de route horizon 2025 qui comprend par ailleurs la création d'un centre de maintenance ainsi qu'une société d'assistance en escale.



(Un Boeing 737-800 d'Air Algérie. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)