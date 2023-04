Air Algérie annonce ses choix pour le renouvellement de sa flotte et va s'adresser à Airbus et Boeing

Air Algérie a publié un appel d'offres pour l'acquisition d'une dizaine d'avions en leasing et un avis d'attribution provisoire concernant son appel d'offres de septembre pour l'acquisition d'une quinzaine d'appareils neufs.



La compagnie a ainsi décidé de renouveler sa flotte moyen-courrier avec Boeing et sa flotte long-courrier avec Airbus. Elle envisage en effet d'acquérir huit 737-9 auprès de l'avionneur américain, ainsi que cinq A330-900 et deux A350-1000 auprès de son concurrent européen.



L'appel d'offres qu'elle a émis pour intégrer des avions en dry lease a la même physionomie. Il porte en effet sur deux 737-800 et deux 737-9 pour le moyen-courrier et sur quatre A330ceo et deux A330-900 pour le long-courrier.



Air Algérie ne compte donc pas révolutionner la structure de sa flotte en la modernisant puisqu'elle est déjà composée de monocouloirs de Boeing et de gros-porteurs d'Airbus. Elle compte en effet 29 appareils de la famille 737NG et huit A330-200.